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Руc Тат
Политика 17 ноября 2023 23:08

Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении замглавы Службы внешней разведки страны Александра Тарасовского. Документ появился на официальном сайте украинского лидера.

«Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины», — отмечается в тексте.

Причина увольнения в документе не указана. Тарасовский занимал эту должность с 21 января 2022 года. Имя его преемника также пока не неизвестно.

#Владимир Зеленский #разведка #увольнение
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