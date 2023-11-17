Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении замглавы Службы внешней разведки страны Александра Тарасовского. Документ появился на официальном сайте украинского лидера.

«Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины», — отмечается в тексте.

Причина увольнения в документе не указана. Тарасовский занимал эту должность с 21 января 2022 года. Имя его преемника также пока не неизвестно.