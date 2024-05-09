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Зеленский уволил бывшего главкома ВСУ Залужного с военной службы по состоянию здоровья
Бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного официально уволили с военной службы, указ подписал Зеленский.
Решение принято в связи с «состоянием здоровья» экс-главкома ВСУ. При этом Залужному разрешено продолжать носить военную форму, передает РИА Новости.
«Уволить генерала Валерия Федоровича Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы», — говорится в распоряжении Владимира Зеленского. Документ опубликован на сайте украинского лидера.
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