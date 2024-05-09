Зеленский уволил бывшего главкома ВСУ Залужного с военной службы по состоянию здоровья

Бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного официально уволили с военной службы, указ подписал Зеленский.

Решение принято в связи с «состоянием здоровья» экс-главкома ВСУ. При этом Залужному разрешено продолжать носить военную форму, передает РИА Новости.

«Уволить генерала Валерия Федоровича Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы», — говорится в распоряжении Владимира Зеленского. Документ опубликован на сайте украинского лидера.