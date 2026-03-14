Зеленский сравнил себя с «не самым любимым сыном Трампа»

Владимир Зеленский в интервью радио France Inter провёл параллель между отношениями с американским лидером Дональдом Трампом и связью отца с сыном, отметив при этом, что он не является его «любимым ребёнком», передаёт РБК.

По словам Зеленского, из-за разницы в возрасте Трамп, вероятно, ожидает отношений, похожих на семейные. При этом украинский лидер подчеркнул, что не может назвать Трампа своим другом, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона.

Зеленский пояснил, что с Макроном они прошли совместный путь, помогали друг другу в трудные моменты и теперь их связывают близкие отношения. С американским же президентом, по его словам, такого выстроить не удалось.