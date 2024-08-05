Зеленский: Соседи Украины боятся сбивать российские ракеты из-за реакции Москвы

Страны, соседствующие с Украиной, опасаются сбивать российские ракеты из-за возможного ответа Москвы. Однако Киев не устраивает подобный ход событий, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.

«Он говорит, что партнеры „боятся излишней эскалации“, но Киев намерен продавливать эту тему», — отмечается в сообщении.

По мнению Зеленского, возникла необходимость в организации коалиции стран, так как принять подобное решение в одиночку — большая ответственность. Он планирует поднять этот вопрос при общении с «соседями».

Издание напомнило, что ранее со стороны США, Великобритании, ФРГ и генерального секретаря НАТО уже звучали заявления о том, что страны альянса и дальше не планируют сбивать российские ракеты и становиться участниками конфликта.