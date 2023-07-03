Зеленский сообщил, что в здании СБУ в Сумах прогремел взрыв

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в городе Сумы по зданию СБУ был совершен удар, сообщает РИА Новости.

По его информации, есть пострадавшие.

Сегодня утром СМИ сообщали об ударах по городу Сумы. Утром в регионе объявляли воздушную тревогу.

Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

Как заявлял президент Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.