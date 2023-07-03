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Зеленский сообщил, что в здании СБУ в Сумах прогремел взрыв
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в городе Сумы по зданию СБУ был совершен удар, сообщает РИА Новости.
По его информации, есть пострадавшие.
Сегодня утром СМИ сообщали об ударах по городу Сумы. Утром в регионе объявляли воздушную тревогу.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Как заявлял президент Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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