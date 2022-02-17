Зеленский: Россия не готова к реальному диалогу с Украиной

Украина готова к любому формату переговоров с Россией ради установления мира. Однако РФ, несмотря на все заявления, не демонстрирует готовности к диалогу, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Только что Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, готова говорить о двусторонних отношениях, каждый раз после этого мы запрашиваем Россию, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Но кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят», — приводит слова главы государства его пресс-служба.

Ранее провести встречу Зеленского с Президентом России Владимиром Путиным предложил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.