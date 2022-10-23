Зеленский призвал мир к удару по Кремлю в случае атаки своего офиса

Если Россия нанесет удар по центру принятия решений на ул.Банковой в Киеве, где находится офис Президента Украины, то мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю. Об этом в интервью канадским телеканалам CTV и CBC заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Если месседж звучит, что будет удар по центру принятий решений, то ответ мира должен быть следующим: "Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься <...> Если ты так сделаешь, то должен знать, что через секунду, уже независимо от результата твоего удара, будет удар по [центру] принятия решений у тебя"», — сказал он, добавив, что на ответную реакцию не должно повлиять то, является Украина страной НАТО или нет.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.