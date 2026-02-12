Зеленский призвал дисквалифицировать российских олимпийцев после инцидента с Гераскевичем

Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором призвал Международный олимпийский комитет отстранить от Игр российских спортсменов, выступающих в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Поводом стало решение МОК в отношении украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который был лишен аккредитации за политическую символику, но позже получил право остаться на Олимпиаде.

«13 россиян сейчас находятся в Италии и участвуют в Олимпийских играх. Они выступают под "нейтральными" флагами, в то время как в реальной жизни публично поддерживают действия России на Украине. Именно они заслуживают дисквалификации», — написал Зеленский в своем аккаунте в соцсети X.

На Играх-2026 в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов в семи видах спорта. Их участие стало возможным после утверждения МОК критериев допуска, в том числе проверку на политическую активность. Заявление украинского лидера прозвучало на фоне скандала с Гераскевичем, которому после личного вмешательства главы МОК Кирсти Ковентри разрешили присутствовать на Олимпиаде в качестве зрителя.