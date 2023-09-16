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Зеленский пригрозил ответить странам-соседям на запрет ввозить зерно с Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обещает «цивилизованный ответ» на решение Польши, Словакии и Венгрии продлить запрет на ввоз украинского зерна. Он напомнил о том, что Еврокомиссия сняла ограничение на поставку сельхозпродукции в страны ЕС, и поблагодарил за это президента ЕК Урсулу фон дер Ляйен.
Украинский лидер назвал решение Еврокомиссии примером «настоящего единства и доверия». Однако подчеркнул, что оно должно работать на всех уровнях.
«А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать», — написал он в своих соцсетях.
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