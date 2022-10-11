Зеленский предложил разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей

Киев не планировал и не планирует военных действий против Беларуси, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, в приоритете киевских властей – «восстановление территориальной целостности». Он также предложил разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью.

«Чтобы полностью снять эту провокацию, эти нарративы, которые звучат от [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, мы предлагаем свое решение: на границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью, формат может быть наработан нашими дипломатами. Прошу «Группу семи» поддержать нашу инициативу», – цитирует его выступление на саммите G7 РИА Новости.

Лукашенко ранее на Украине «не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси». По его мнению, киевский режим к этому решению подталкивают страны Запада.

Напомним также ,что вчера стало известно о развертывании совместной региональной группировки войск России и Беларуси – об этом ранее Лукашенко договорился с Президентом РФ Владимиром Путиным.