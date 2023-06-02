Зеленский пожаловался на недостаток комплексов Patriot и ракет к ним из-за «очереди»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна не может получить не только достаточный объем зенитных ракетных комплексов Patriot, но и ракет к ним. Об этом передает ТАСС.

«Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно. Наша задача не 70-75% поражения целей, а 100%, — сказал он пресс-конференции после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом. — Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot, и не только за Patriot, а за ракетами к ним».

Зеленский добавил, что европейская «коалиция» для передачи Киеву Patriot только начала формироваться. Он продвигал инициативу о ее создании 1 июня на саммите Европейского политического сообщества.

«У нас были очень важные по этому поводу разговоры с Германией, Данией, Нидерландами, мы говорили также с лидерами ЕС», — рассказал Зеленский.