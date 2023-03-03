Зеленский пожаловался на дефицит вооружений и боеприпасов у ВСУ

Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись с дефицитом артиллерии и боеприпасов, заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, он в очередной раз попросил передать военные самолеты и нарастить поставки танков. Западные страны, по его мнению, в сложившихся условиях должны ускорить поставки.

«Артиллерия – номер один, это то, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, снаряды в большом количестве», – сказал Зеленский на пресс-конференции во Львове (цитата по ТАСС). При этом он вновь заявил, что Киев не будет наносить удары по территории России, но будет пытаться вернуть под свой контроль утраченные регионы.

Кроме того, он призвал поставить Киеву самолеты и пожаловался на дефицит танков, заявив, что в будущем ВСУ намерены создать танковую армию. Сейчас украинские военные, по его словам, уже обучаются.

Ускорить поставки, по его мнению, можно, если говорить о том, какого оружия не хватает. «страны, которые нам помогают, могут публично поддержать поставки нам того или иного оружия. Больше никаких секретов нет, какое у нас оружие», – добавил он.

Напомним, в Германии заявляли, что 18 немецких боевых машин вместе с танками Leopard 2A6 из Португалии и Швеции уже позволяют укомплектовать один танковый батальон по украинским штатам (31 танк). До этого стало известно, что первые переданные Польшей такни Leopard 2 A4 уже находятся на территории Украины.

Что касается истребителей, в Белом доме заявляли, что это вопрос «отделенной перспективы», не отрицая возможность таких поставок, но отмечая, что сейчас они Киеву не нужны.