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Политика 15 января 2024 23:18

Зеленский попросил Швейцарию о проведении мирной конференции

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Швейцарии с просьбой организовать мирную конференцию на высоком уровне. Власти положительно оценили эту идею, сообщила сегодня президент страны Виола Амхерд.

«Господин Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит высокого уровня, и я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию», — цитирует ТАСС ее заявление после визита Зеленского.

Ахмерд отметила, что вопросы организации события будут «глубоко изучены, чтобы мирный процесс был успешным».

#Украина #Владимир Зеленский #швейцария
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