Зеленский попросил Швейцарию о проведении мирной конференции

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Швейцарии с просьбой организовать мирную конференцию на высоком уровне. Власти положительно оценили эту идею, сообщила сегодня президент страны Виола Амхерд.

«Господин Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит высокого уровня, и я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию», — цитирует ТАСС ее заявление после визита Зеленского.

Ахмерд отметила, что вопросы организации события будут «глубоко изучены, чтобы мирный процесс был успешным».