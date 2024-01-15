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Зеленский попросил Швейцарию о проведении мирной конференции
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Швейцарии с просьбой организовать мирную конференцию на высоком уровне. Власти положительно оценили эту идею, сообщила сегодня президент страны Виола Амхерд.
«Господин Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит высокого уровня, и я подтвердила, что мы готовы организовать конференцию», — цитирует ТАСС ее заявление после визита Зеленского.
Ахмерд отметила, что вопросы организации события будут «глубоко изучены, чтобы мирный процесс был успешным».
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