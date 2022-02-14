Зеленский попросил Байдена увеличить военную и финансовую поддержку Украины

Во время телефонного разговора с Президентом США Джозефом Байденом его украинский коллега Владимир Зеленский попросил увеличить военную и финансовую поддежку страны. Об этом, ссылаясь на украинский источник, сообщает CNN.

По данным источника, Зеленский представил Байдену предложения и «конкретные идеи по уменьшению российской угрозы Украине».

Также он объяснил, что Киеву необходим серьезный финансовый пакет, так как благодаря этому Украина сможет показать Президенту России Владимиру Путину, «что Запад поддерживает Украину и эскалация не принесет никакой выгоды», отмечается в сообщении.

В заключение украинский Президент пригласил коллегу как можно скорее прибыть с визитом на Украину.