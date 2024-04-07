Зеленский поддержал идею Макрона об отправке войск на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью поддерживает идею французского коллеги Эммануэля Макрона об отправке войск Киеву. Об этом он заявил во время новостного марафона, сообщает РИА Новости.

Заявление украинского лидера касалось предложения об отправке механиков и военных инструкторов, а также отправке иностранных войск к границе с Белоруссией ради высвобождения резервов Вооруженных сил Украины.

«Я это полностью поддерживаю, — подчеркнул Зеленский. — Что касается пограничной миссии, как мы можем отказываться. Если они предлагают и приедут сюда, мы будем только поддерживать».

Ранее Макрон выступал с заявлениями о том, что Франция предпримет все необходимое, чтобы не допустить победы России, а также об отсутствии «лимитов и красных линий» при поддержке Киева.