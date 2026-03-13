Зеленский: ослабление нефтяных санкций пополнит бюджет РФ на 10 млрд долларов

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже осудил решение Вашингтона ослабить ограничения против российских энергоносителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

По словам Зеленского, частичное снятие санкций с нефти, которая сейчас находится на танкерах в море, может принести России до десяти миллиардов долларов.

Накануне Минфин США разрешил покупку российской нефти и продуктов её переработки, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 11 апреля и распространяется на 100 млн баррелей.

В Кремле, комментируя ситуацию, обратили внимание на заявления о том, что Вашингтон не планирует дальнейшего снятия ограничений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что без значительных объёмов российской нефти изменить ситуацию на мировых энергетических рынках невозможно.