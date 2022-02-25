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Политика
25 февраля 2022  02:00

Зеленский объявил о всеобщей мобилизации на Украине

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Украинский Президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Об этом сообщает ТАСС. 

«Объявить и провести всеобщую мобилизацию», — сказано в документе. 

Согласно указу, решение принято «в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности ВС Украины и других военных формирований».

Мобилизация будет проходить в течение 90 дней — призываются военнообязанные и резервисты, также Зеленский постановил привлечь технику для обеспечения нужд армии и силовых структур. Генштаб ВС Украины должен определить очередность и объемы мобилизации, Кабмин — финансирование мероприятий.

#Владимир Зеленский
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