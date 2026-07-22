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Политика 22 июля 2026 22:50

Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером урегулирование конфликта на Украине

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Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонные переговоры по вопросу мирного завершения вооруженного противостояния на Украине со спецпосланником Президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера – предпринимателем Джаредом Кушнером.

Сначала об этом в социальной сети X (прежде Twitter) рассказал со ссылкой на источник известный своими не всегда достоверными инсайдами журналист портала Axios Барак Равид, а затем подтвердил сам Зеленский в Телеграм-канале.

По словам Равида, беседа в основном была посвящена возможным шагам по возобновлению дипломатического взаимдействия, нацеленного на урегулирование украинского конфликта. Стороны обменялись мнениями относительно того, каким именно образом можно активизировать переговоры.

«Только что говорил с представителями Президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию», – написал позднее сам украинский лидер.

При этом Зеленский заверил, что американская и украинская «команды остаются в тесном контакте, в частности, чтобы продолжить работу над всем, что обсудили».

#спецоперация #украина и сша #Владимир Зеленский #Дональд Трамп
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