Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером урегулирование конфликта на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонные переговоры по вопросу мирного завершения вооруженного противостояния на Украине со спецпосланником Президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера – предпринимателем Джаредом Кушнером.

Сначала об этом в социальной сети X (прежде Twitter) рассказал со ссылкой на источник известный своими не всегда достоверными инсайдами журналист портала Axios Барак Равид, а затем подтвердил сам Зеленский в Телеграм-канале.

По словам Равида, беседа в основном была посвящена возможным шагам по возобновлению дипломатического взаимдействия, нацеленного на урегулирование украинского конфликта. Стороны обменялись мнениями относительно того, каким именно образом можно активизировать переговоры.

«Только что говорил с представителями Президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию», – написал позднее сам украинский лидер.

При этом Зеленский заверил, что американская и украинская «команды остаются в тесном контакте, в частности, чтобы продолжить работу над всем, что обсудили».