Зеленский обещал подписать проект закона об однополых союзах

Владимир Зеленский сказал, что подпишет проект закона о так называемых гражданских партнерствах, который легализует однополые браки, после того как данный документ примет украинский парламент Украины.

Напомним, недавно Зеленский встретился со студентами украинских вузов. Один из участников спросил Зеленского, подпишет ли он закон о гражданских партнерствах.

«Да», - приводит ответ Зеленского ТАСС.

Ранее упомянутый проект был поддержан в комитете Верховной рады по вопросам здоровья нации. Как отмечалось в документе, зарегистрированные партнерства не являются браком, но партнеры получают по отношению друг к другу статус члена семьи первой степени родства.

По мнению инициаторов законопроекта, данный документ поможет защитить права украинских военных, а также положительно повлияет на имидж Украины в международном сообществе.