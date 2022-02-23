Зеленский не исключил введение визового режима с Россией

Украина может ввести визовый режим с Россией, возможность такого шага не исключил украинский Президент Владимир Зеленский. По его словам, дальнейшие шаги Киева будут зависеть от действий Москвы.

«У меня есть много предложений от нашей команды относительно нашей реакции, — цитирует его РИА Новости. — Они связаны с дальнейшими шагами РФ».

Помимо этого, заявил он на брифинге, МИД Украины предлагает разорвать дипломатические отношения с Россией, однако решение по данному вопросу пока не было принято.