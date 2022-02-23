news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
23 февраля 2022  17:26

Зеленский не исключил введение визового режима с Россией

news_top_970_100

Украина может ввести визовый режим с Россией, возможность такого шага не исключил украинский Президент Владимир Зеленский. По его словам, дальнейшие шаги Киева будут зависеть от действий Москвы.

«У меня есть много предложений от нашей команды относительно нашей реакции, — цитирует его РИА Новости. — Они связаны с дальнейшими шагами РФ».

Помимо этого, заявил он на брифинге, МИД Украины предлагает разорвать дипломатические отношения с Россией, однако решение по данному вопросу пока не было принято.

#Украина #виза
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное