Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу

Президент Владимир Зеленский не исключил проведения всеукраинского референдума по Донбассу. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не исключаю референдум по Донбассу в целом, и тут вопрос не о статусе», — сказал глава государства.

Он сказал, что ни одна страна на сегодня не предлагала провести подобное мероприятие. Как передает РИА Новости, Зеленский допустил, что могут пройти прямые переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на юге-востоке Украины. По словам украинского лидера, европейские и американские партнеры поддерживают это направление.