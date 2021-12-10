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Политика
10 декабря 2021  22:35

Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу

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Президент Владимир Зеленский не исключил проведения всеукраинского референдума по Донбассу. Об этом сообщает ТАСС. 

«Я не исключаю референдум по Донбассу в целом, и тут вопрос не о статусе», — сказал глава государства.

Он сказал, что ни одна страна на сегодня не предлагала провести подобное мероприятие. Как передает РИА Новости, Зеленский допустил, что могут пройти прямые переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на юге-востоке Украины. По словам украинского лидера, европейские и американские партнеры поддерживают это направление.

#владимир зеленский
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