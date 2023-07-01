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Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Украина будет готова завершить вооруженное противостояние с Россией дипломатическим путем после того, как состоится выход на границы 1991 года. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве, передает «РБК-Украина».
Президент Украины обратил внимание на то, что линия соприкосновения до 24 февраля 2022 года, когда начались широкомасштабные боевые действия, не была государственной границей.
«Поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву», — подчеркнул Зеленский.
Таким образом, руководство Украины продолжает заявлять своей целью установление контроля над всей территорией страны в границах 1991 года, включая не только Донбасс и Приазовье, но и Крым.
Ранее газета The Washington Post написала, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в июне с необъявленным визитом посетил Киев. Там украинские власти поделились с ним своей стратегией по возвращению территорий и переходу к переговорам о прекращении огня.
У Бернса состоялись встречи с Зеленским и высокопоставленными сотрудниками украинской разведки. В Киеве рассказали, что рассчитывают вернуть «значительную территорию» к осени, создать угрозу нанесения ракетных и артиллерийских ударов по Крыму и потом начать переговоры.
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