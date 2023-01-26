Зеленский назвал одно условие завершения украинского конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что есть лишь одно условие для завершения конфликта на Украине – по его словам, для этого российские войска должны покинуть территорию страны. В интервью телеканалу Sky News он также в очередной раз поблагодарил страны Запада за наращивание военной помощи и отказался от переговоров с Россией.

Отвечая на вопрос, поможет ли встреча с российским президентом Владимиром Путиным разрешить конфликт, Зеленский ответил, что ему это «неинтересно». «Неинтересно встречаться, неинтересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России», — сказал украинский лидер. Он также признал мощные атаки в зоне спецоперации в последние дни и заявил, что сейчас Украине крайне важно иметь оборонительную мощь.

Напомним, накануне власти Германии и США заявили о поставках Киеву танков Leopard 2 и Abrams. В общей сложности, в ближайшие месяцы Киев получит порядка сотни современных западных танков.

О начале военной спецоперации Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Осудившие это решение западные страны стали активно поставлять Украине вооружение, в последнее время поставки наращиваются. Так, объем нового пакета военной помощи от США составляет $400 млн. Всего в американском оборонном бюджете на помощь Киеву в этом году предусмотрено $800 млн.