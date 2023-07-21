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Зеленский назвал Крымский мост целью Украины, которая «должна быть нейтрализована»
Для Украины Крымский мост является целью, которая «должна быть нейтрализована». Об этом Президент страны Владимир Зеленский заявил в выступлении на Аспеновском форуме по безопасности.
«Понятно, что это (Крымский мост – прим.ред) наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», — сказал он (цитата по РИА Новости).
Еще одной целью Украины он назвал полное возвращение Крыма.
Напомним, 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотника. В результате атаки погибла семейная пара, а их несовершеннолетняя дочь тяжело ранена. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что на восстановление моста уйдет более миллиарда рублей.
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