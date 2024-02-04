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Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской области
Украинский Президент Владимир Зеленский сменил главу подконтрольной Киеву части Запорожской области – им стал экс-мэр Мелитополя Иван Федоров. Об этом передает РИА Новости.
Ранее в офисе украинского Президента сообщали, что он посетил военную часть в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Он также подписал указ, которым уволил Юрия Малашко с должности председателя Запорожской областной государственной администрации.
Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Его результаты киевский режим не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% области. Украина контролирует бывший областной центр региона – Запорожье. С марта прошлого года административным центром стал Мелитополь.
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