Зеленский может фигурировать в расследовании НАБУ по делу о коррупции

Глава киевского режима Владимир Зеленский может оказаться среди фигурантов коррупционного расследования вместе с бывшим руководителем своего офиса Андреем Ермаком. Об этом сообщают украинские СМИ, передает «Российская газета».

По данным публикации, в материалах Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Зеленский может проходить под обозначением R1. Ранее сообщалось, что под кодом R2 фигурирует Андрей Ермак, R3 – бизнесмен Тимур Миндич, а R4 – бывший министр национального единства Алексей Чернышов.

Издание также утверждает, что Чернышов занимался строительством элитных особняков под Киевом, предназначенных для него самого, Миндича, Ермака и Зеленского. В материалах отмечается, что Зеленский, которого Чернышов, по данным СМИ, называл «шефом», в марте 2022 года якобы требовал ускорить строительство.

Журналисты пишут, что если под кодом R1 действительно скрывается Зеленский, он может стать участником уголовного дела. При этом отмечается, что Зеленский обладает иммунитетом от преследования на время пребывания в должности.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура уже предъявили обвинения Андрею Ермаку. Ему вменяют участие в легализации средств при строительстве элитной недвижимости в пригороде Киева. Речь идет примерно о 500 миллионах гривен, что эквивалентно около 10 миллионам долларов.