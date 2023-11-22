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Руc Тат
Политика 22 ноября 2023 14:19

Зеленский готов обсудить с Трампом «формулу мира» по Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с экс-Президентом США Дональдом Трампом варианты урегулирования украинского конфликта. Об этом он сообщил в беседе с Fox News.

Украинский лидер отметил, что ему интересна точка зрения Трампа по этому вопросу. Поэтому тому стоит дать возможность представить свою формулу мира.

«Я готов. Конечно, если у него есть конкретный мирный план, он может поделиться им со мной», — сказал Зеленский.

Однако, добавил украинский Президент, он не приемлет любые инициативы, признающие Крым и Донбасс частью России, даже если это помогло бы остановить конфликт.

#Владимир Зеленский #Дональд Трамп
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