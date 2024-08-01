Зеленский допустил проведение референдума на Украине по передаче территорий РФ

Владимир Зеленский допустил, что на Украине может быть проведен референдум об условиях окончания конфликта с Россией. Об этом передает РИА Новости.

В интервью французским СМИ, среди них Le Monde и AFP, украинский лидер заявил, что вопрос о территориальной целостности сложный и он «не может быть решен одним президентом, без украинского народа».

Также он в очередной раз упомянул следующую мирную конференцию по Украине, утверждая, что весь мир и он сам хотят участия России в данном мероприятии.

Киевский институт социологических исследований в июле обнародовал итоги опроса, показавшего, что доля украинцев, согласных на территориальные уступки ради завершения конфликта с РФ, за год увеличилась в три раза: если до мая 2023-го около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, то в мае нынешнего года — 32%.