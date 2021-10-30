Зеленодольской семье с шестью детьми после пожара подберут новый дом в родном селе

Фото предоставлено пресс-службой Зеленодольского района РТ

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев поручил оказать необходимую поддержку многодетной семье погорельцев из села Большие Ачасыры. Пожар в их доме произошел сегодня ночью. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

«Многодетная семья после пожара осталась без крова над головой. Жилище, баня, хозяйственные постройки сгорели дотла. Глава принял личное участие в помощи погорельцам, все необходимое из вещей привезут. Им предложили жилье в Зеленодольске, они отказались, решили пожить в Казани у родственников. Также оперативно подобрали дом в этом же селе, решается вопрос по приобретению дома», — рассказала и. о. начальника отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского муниципального района Регина Чибрикова.

В семье — шесть детей: четыре девочки — 13, 11, 8 и 7 лет и мальчики 10 и 5 лет. По словам собеседницы агентства, все чудом уцелели и даже смогли вынести из горящего дома документы. Неравнодушные односельчане помогли с ночлегом, а мечеть и школа организовали питание.

«Пожар — это большая трагедия, хорошо, что все живы и здоровы, не пострадали дети. Ответственным службам — незамедлительно оказать всю необходимую поддержку семье погорельцев, рассмотреть вопрос предоставления временного жилья», — поручил на совещании Михаил Афанасьев.

Кроме того, все желающие помочь семье могут оставить вещи в мечети или исполкоме сельского поселения.