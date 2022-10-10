Зеленодольский мурал «Танец» вышел в финал фестиваля стрит-арта Приволжья «ФормART»

Мурал «Танец» молодого художника Даниила Сергеева, который он этим летом создал в Зеленодольске на фасаде дома по адресу: ул. Столичная, 27, стал финалистом фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART».

В числе 13 других конкурсных граффити фестиваля работу Даниила Сергеева можно увидеть на сайте «ФормART» и оценить, проголосовав за нее по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 до 23 октября. Победитель уличного арт-баттла получит 200 тыс. рублей, автор, чье граффити займет второе место — 150 тыс. рублей, а за третье место предусмотрено 100 тыс. рублей.

«Большинство работ создавались с августа по сентябрь. Это основной период наших работ. Фестиваль проводится третий год, в этом году его тематика созвучна Году культурного наследия в РФ. Стартовали мы 1 апреля, первые два месяца шла заявочная компания. Любой участник без какого-либо отбора на региональном уровне мог подать заявку, чтобы в своем регионе нарисовать работу — прямой канал к нам. Эксперты не знали, кто что именно подал из заявок-эскизов, участники были зашифрованы. Например, одним из федеральных экспертов выступил известный уличный художник — организатор фестиваля „Стенограффия“ Константин Рахманов», — рассказала «Татар-информу» куратор проекта Руфия Оруджова.

«Победитель определялся по баллам. Объекты, на которых могли бы появиться граффити, регионы определили заранее, перед началом приема заявок, поскольку участники должны были к заявке приложить эскиз предлагаемого граффити. Инструментами участника, в том числе и краской, полностью обеспечивал регион», — пояснила она.

Чтобы отдать свой голос за понравившееся граффити, нужно по номеру 8 (800) 301-50-23 назвать индивидуальный номер участника (у работы Даниила Сергеева это номер 4). Проголосовать нужно до 23 октября, причем сделать это можно только единожды, подчеркивают организаторы. Итоговый результат определяется суммой мест из трех таблиц — экспертной, общественного голосования жителей региона и голосов жителей из других регионов.

Фото предоставлено организаторами конкурса

«Я хочу, чтобы в Татарстане некрасивые торцы домов превращались в арт-объекты, похожие на то, что у меня сейчас за спиной. В этом граффити вы видите не только танцующую татарскую девушку, в изображение вплетены богатства Татарстана — например, река Волга, силуэт острова Свияжск, силуэт Верхнего Услона, и всё это обыграно татарскими орнаментами. В работе я намеренно использовал несколько стилей — получилась композиция, в которой хочется поразглядывать детали», — объяснил сам Даниил Сергеев свое произведение в видеооткрытке финалиста.

Эксперты из каждого региона 2 ноября во время онлайн-трансляции на сайте formartpfo.ru будут выставлять баллы 13 работам из других регионов ПФО, кроме своего. От Татарстана в экспертный совет вошли директор Казанского художественного училища имени Фешина Ольга Гильмутдинова, главный художник Казани Жанна Белицкая, известный уличный художник Рустам Qbik, художественный руководитель Молодежного центра РТ Гульфия Мутугуллина, исполнительный директор региональной арт-резиденции RE'ACTOR Олег Федоров, программный директор региональной арт-резиденции RE'ACTOR Кадрия Бугрова и фрилансер Эльмира Низамиева.

«Изначально идею проведения фестиваля стрит-арта высказали полномочному представителю Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову на неформальной встрече с творческой молодежью форума „iВолга“. Смена называлась „Культурный бум“, было много ребят, которые занимаются разными видами уличного искусства. Они рассказывали о своих достижениях, о том, что граффити — это очень интересно, но это та зона (изменение города, создание эстетики современным взглядом актуального искусства), в которую очень часто чиновники не допускают молодежь, считая, что это портит фасады зданий, причем не важно, что там нарисовано. После этой встречи по инициативе полпреда у нас родился такой проект. Это уникальная практика, когда на какой-то территории появляются посвященные единой тематике различные объекты, при этом в каждом регионе это несет свою идентичность, индивидуальность», — подчеркнула куратор фестиваля Руфия Оруджова.

Участниками фестиваля «ФормART» могли стать как профессиональные стрит-арт художники, так и художники-любители в возрасте от 18 до 35 лет. Им было необходимо продемонстрировать эскизы художественных работ по следующим направлениям, объединенным темой «Сквозь время»: «Художественные промыслы и ремесла», «Многонациональность и этнокультурное многообразие ПФО», «Историческое и культурное наследие», «Традиционные художественные образы в современной стилизации» и «Этнокультурный футуризм».

Прямой эфир с расстановкой баллов участникам фестиваля экспертами регионов смогут наблюдать все желающие на сайте онлайн 2 ноября.