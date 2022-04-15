Зеленодольский завод в рамках импортозамещения нарастил производство запчастей для КАМАЗа

Зеленодольское предприятие «Регион-Пронтех» наращивает производство автозапчастей в рамках программы импортозамещения для ПАО «КАМАЗ». Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Зеленодольского района.

«По программе импортозамещения „Регион-Пронтех“ увеличил объемы выпуска изделий тормозной аппаратуры для автогиганта „КАМАЗ“», — уточнила начальник отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Накануне предприятие посетил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Он осмотрел основные производственные площади, пообщался с коллективом предприятия.

«Комплектующие от отечественных производителей, сотрудники — наши люди, идет активное наращивание номенклатуры, освоение новых изделий — это большой плюс для развития и расширения производства. Где нужно, мы со своей стороны окажем поддержку», — сказал мэр.

ООО «Регион-Пронтех» работает с 1998 года, в основном производит запчасти для автомобилей и двигателей. С 2009 года завод освоил изготовление шарниров для холодильных ларей. Основные покупатели — автозавод «Урал», «Нефаз», «Паз», Зеленодольский завод имени Серго.