Зеленодольский завод им. Горького поставит Минобороны РФ средние разведывательные корабли

Минобороны РФ и Зеленодольский завод им. Горького подписали контракт на поставку серии средних разведывательных кораблей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

«В ходе Международного военно-технического форума „Армия-2021“ подписан государственный контракт на изготовление и поставку средних разведывательных кораблей», — отметили в военном ведомстве.

Подписали документ замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор татарстанского предприятия Александр Филиппов.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» открылся вчера — торжественное открытие прошло при участии Президента РФ Владимира Путина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Зеленодольский завод имени Горького спустил на воду предназначенные для работы на Северном морском пути лоцмейстерские суда «Александр Парфенов» и «Всеволод Пересыпкин».