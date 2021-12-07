Зеленодольский завод им. Горького начнет строительство пяти многоцелевых морских буксиров

На Зеленодольском заводе имени А. М. Горького 8 декабря состоится церемония закладки трех корпусов многоцелевых морских буксиров. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Всего планируется строительство пяти морских буксиров проекта Т3150-ЗД, на создание которых выделено более 4,2 млрд рублей, следует из данных электронной площадки «Тендер РТС». Буксирам-спасателям дадут имена северных рек России: «Верман», «Гирвас», «Оклан», «Кулой» и «Вель», — расположенных рядом с местами их эксплуатации.

Согласно документации, морские буксиры должны быть сданы до 20 декабря 2024 года. Три судна будут переданы у причала морского порта Архангельска, одно — у Мурманска и третье — у Петропавловска-Камчатского.

Многоцелевые морские буксиры проекта Т3150-ЗД представляют собой многофункциональные аварийно-спасательные суда ледового класса с широким набором возможностей. Среди них — буксировка несамоходных судов и плавучих сооружений, проводка судов в акватории портов и постановка к причалу, эскортные операции, борьба с пожарами на судах и портовых сооружениях, участие в спасательных операциях и в операциях ликвидации аварийных разливов нефти.

Длина каждого судна составит 30,87 м, ширина — 11,20 м, а высота борта — 5,51 м. Скорость буксира может достигать 14 узлов. Судно рассчитано на экипаж из десяти человек и на 10 дней автономного плавания, за которые сможет преодолеть 3,5 тыс. миль.