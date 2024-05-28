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Зеленодольский «Водоканал» направил специалистов в Лисичанск
Татарстан продолжает оказывать всестороннюю поддержку и помощь «Водоканалу» Лисичанска. Наряду с предоставлением профессионального оборудования и необходимых материалов в виде запорной арматуры и труб, решению вопросов с восстановлением разрушенных насосных станций и замене участков городских систем водоснабжения, представители шеф-региона продолжают работать над устранением внештатных ситуаций на объектах предприятия.
В мае на дежурство заступили специалисты «Водоканала» из Зеленодольска. Одной из первых задач перед сотрудниками стало определение места порыва и дальнейшее устранение аварии в одном из густонаселенных районов центральной части города.
В Лисичанске зеленодольцы пробудут месяц, после чего их сменят коллеги из других коммунальных предприятий Татарстана.
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