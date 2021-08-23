В Зеленодольске спустили на воду два судна для Северного морского пути

Зеленодольский завод имени А.М. Горького сегодня спустил на воду предназначенные для работы на Северном морском пути лоцмейстерские суда «Александр Парфенов» и «Всеволод Пересыпкин».

Оба корабля будут обслуживать инфраструктуру Северного морского пути, который стратегически важен для России, заметил заместитель Премьер-министра Татарстана — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

«Коллектив Зеленодольского завода еще раз доказал, что он может выпускать и боевые корабли, и современные гражданские суда. Так решается еще одна задача, которая ставится руководством страны, — выпуск оборонными предприятиями гражданской продукции», — подчеркнул Каримов во время церемонии.

Фото: Ильгиз Гильманов

Лоцмейстерские суда проекта BLV03 были заложены на стапелях завода в октябре 2019 года. Они получили имена «Александр Парфенов» и «Всеволод Пересыпкин» в честь ученых, руководивших институтами «Ленморниипроект» и ЦНИИМФ. Проект разработан Морским инженерным бюро, которое занимается комплексными научными исследованиями и созданием проектов гражданских судов всех типов и назначений.

Лоцмейстерские суда относятся к числу служебно-вспомогательных, они отличаются хорошей мореходностью и повышенной остойчивостью, часто используются в гидрографических исследованиях. Корабли предназначены для обслуживания и доставки на берег навигационного оборудования, специалистов, снабжения и имущества, а также других работ для гидрографического обеспечения торгового мореплавания в акватории Северного морского пути.

Суда соответствуют ледовому классу Ice3, что предполагает самостоятельное плавание в мелкобитом разреженном льду неарктических морей и в сплошном льду за ледоколом при толщине льда до 0,7 метра.

Длина судна проекта BLV03 — 35 метров, ширина — 9,7 метра, высота борта — 3,5 метра, рабочая осадка — 2,5 метра, максимальная скорость — 12 узлов.

Достроить суда планируется к концу 2021 года. Портом их приписки станет Архангельск.

Фото: Ильгиз Гильманов

Корабли построены в рамках федерального целевого проекта «Северный морской путь» по программе госкорпорации «Росатом» по строительству и модернизации гидрографического флота для ФГУП «Гидрографическое предприятие». Суда будут задействованы в обеспечении безопасности мореплавания в акватории портов Северного морского пути. Программа «Росатома» предусматривает строительство до 2024 года еще пяти судов различного назначения и модернизацию трех действующих.

В последний раз подобные корабли, предназначенные для работы в Арктике, сошли с верфей Финляндии 30 лет назад.

Основной профиль Зеленодольского завода имени А. М. Горького — строительство кораблей и судов различного назначения, в том числе специального, морских грузовых, речных, судов класса река-море и пассажирских.