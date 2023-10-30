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Зеленодольский судостроительный завод показал процесс создания кораблей
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Процесс создания кораблей на цехах Зеленодольского судостроительного завода имени Горького показал в одном из своих сюжетов телеканал «Вести Татарстан».
Сейчас сотрудники предприятия изготавливают несколько многофункциональных морских буксиров, которые необходимо спустить на воду весной 2024 года.
Длина данных судов составляет 35 метров, ширина 10 метров. Осадка буксира до 3 метров. Корабли способны пробивать лед. Подробнее в сюжете:
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