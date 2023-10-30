Зеленодольский судостроительный завод показал процесс создания кораблей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Процесс создания кораблей на цехах Зеленодольского судостроительного завода имени Горького показал в одном из своих сюжетов телеканал «Вести Татарстан».

Сейчас сотрудники предприятия изготавливают несколько многофункциональных морских буксиров, которые необходимо спустить на воду весной 2024 года.

Длина данных судов составляет 35 метров, ширина ­10 метров. Осадка буксира до 3 метров. Корабли способны пробивать лед. Подробнее в сюжете: