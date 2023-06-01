Зеленодольский судостроительный завод передал компании «Флот РТ» два новых судна

Фото: rais.tatarstan.ru

Зеленодольский судостроительный завод передал компании «Флот РТ» скоростное пассажирское судно «Метеор-2020» «Михаил Девятаев» и пассажирское судно А217-1, которые будут совершать рейсы по Волге. Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел новые корабли и прокатился по акватории Казанки.

«Сегодня на самом деле знаковое событие в современной России. В Советском Союзе были корабли, и это, наверное, первые корабли, которые мы сегодня запустим с тех пор. И самое главное, что они произведены в нашей республике, городе Зеленодольске, на заводе имени Горького», — заявил Рустам Минниханов.

Он отметил, что современные корабли — это не просто метеоры, которые выпускали раньше, а совершенно новые судна с улучшенными характеристиками.

Фото: rais.tatarstan.ru

Напомним, что по инициативе судостроителей метеор назван в честь Героя Советского Союза Михаила Девятаева — капитана первого построенного на Зеленодольском судостроительном заводе «Метеора».

«Качество жизни определяется транспортной доступностью, качеством транспортного обслуживания. Если мы многое сумели сделать в пассажирских перевозках с автобусами и электричками, то в части водного транспорта мы работали на тех судах, которые были», — отметил Раис Татарстана.

По его словам, в Татарстане планируется системная работа, направленная на полное обновление подвижного состава. Минниханов также отметил важность того, что в республике есть учебное заведение, где готовят плавсостав.

Фото: rais.tatarstan.ru

После его слов генеральный директор Зеленодольского Судостроительного завода имени Горького Александр Филиппов передал символический штурвал генеральному директору компании «Флот РТ» Роману Лизалину.

В конце церемонии передачи судов Раиса Татарстана пригласили осмотреть новый «Метеор» изнутри, а также прокатиться на нем по акватории Казанки.