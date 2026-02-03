news_header_top
Происшествия 3 февраля 2026 14:53

Зеленодольский суд приговорил к штрафу в 200 тысяч водителя, севшего пьяным за руль

Зеленодольский суд вынес приговор водителю Евгению Яшину. Суд признал его виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде, будучи ранее подвергнутым административному наказанию.

«Ранее мужчина в состоянии опьянения был подвергнут административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования. А в конце сентября прошлого года он, будучи пьяным, был задержан за рулем своего автомобиля марки Kia, снова отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование», – сообщили в пресс-службе Зеленодольского суда.

Вину в суде Евгений Яшин признал частично. Суд вынес ему приговор и назначил 200 тыс. рублей штрафа с лишением прав на два года и десять месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

