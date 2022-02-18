Зеленодольский район занял 2-е место в Татарстане по денежной выручке сельхозпредприятий

Зеленодольский район Татарстана занял второе место в республике по денежной выручке сельхозпредприятий. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Афанасьев на сессии совета района.

«Денежная выручка сельхозпредприятий за прошлый год составила 9,1 млрд рублей. По данному индикатору наш район занимает второе место в республике», — сказал докладчик.

Афанасьев подчеркнул, что в сельском хозяйстве у муниципалитета есть «локомотивы отрасли».

«Это тепличный комбинат „Майский“, птицеводческий комплекс „Ак Барс“, холдинг „Красный Восток Агро“ и агрофирма „Залесный“ семьи Мадьяровых. Они дают основной объем валовой продукции — 89%», — отметил он.

Он добавил, что Зеленодольский молочный комбинат вошел в топ-30 крупнейших переработчиков молока в России.