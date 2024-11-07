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Зеленодольский район РТ доставил гуманитарный груз в Лисичанск
Руководитель исполнительного комитета Зеленодольского района РТ Зульфат Хабибуллин доставил в Лисичанск гуманитарный груз, собранный по поручению вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина. В состав груза вошли необходимые для восстановления городов пиломатериалы, включая ОСБ-плиты, а также бутилированная питьевая вода.
Зульфат Хабибуллин отметил, что ситуация в Лисичанске вызывает осторожный оптимизм — город постепенно восстанавливается, а его жители обретают надежду на будущее. «Видно, что город возрождается, жизнь возвращается в этот край», – сказал он.
По его словам, уже заметны значительные улучшения: восстанавливаются инженерные сети, идет строительство водовода, ремонтируются дороги, а поврежденные здания приводятся в порядок.
«Честно говоря, ожидал увидеть худшее, учитывая недавние боевые действия, но, приехав сюда, я приятно удивлен прогрессом в восстановлении инфраструктуры и возвращением города к жизни», — добавил Хабибуллин.
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