Зеленодольский район РТ доставил гуманитарный груз в Лисичанск

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Руководитель исполнительного комитета Зеленодольского района РТ Зульфат Хабибуллин доставил в Лисичанск гуманитарный груз, собранный по поручению вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина. В состав груза вошли необходимые для восстановления городов пиломатериалы, включая ОСБ-плиты, а также бутилированная питьевая вода.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Зульфат Хабибуллин отметил, что ситуация в Лисичанске вызывает осторожный оптимизм — город постепенно восстанавливается, а его жители обретают надежду на будущее. «Видно, что город возрождается, жизнь возвращается в этот край», – сказал он.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

По его словам, уже заметны значительные улучшения: восстанавливаются инженерные сети, идет строительство водовода, ремонтируются дороги, а поврежденные здания приводятся в порядок.

«Честно говоря, ожидал увидеть худшее, учитывая недавние боевые действия, но, приехав сюда, я приятно удивлен прогрессом в восстановлении инфраструктуры и возвращением города к жизни», — добавил Хабибуллин.