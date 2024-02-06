Зеленодольский район поднялся на семь позиций в рейтинге муниципалитетов Татарстана

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В рейтинге муниципалитетов Татарстана Зеленодольский район за 2023 год поднялся на 7 позиций и занял 11 место. Размер валового территориального продукта — 70 млрд рублей, оборот розничной торговли — 27 млрд рублей. Индекс промышленного производства составил 105,6%. Об этом на итоговой сессии сообщил глава района Михаил Афанасьев.

«В 2023 году наши заводы смогли не только сохранить, но и нарастить объемы производства. В целом, объем отгруженной продукции по оценке составит 60 млрд рублей», — отметил глава района.

Спикер также рассказал о планах на 2024 год. В этом году ОКБ «Союз» холдинга «Алмаз-Антей» начнет строительство двух производственных корпусов площадью 15 тысяч кв. метров. Объем инвестиций – 2,2 млрд рублей. Компания производит специальные изделия в рамках гособоронзаказа.

По его словам, работа в условиях санкционного давления открывает для предприятий новые возможности. Так, на свободные площади ПОЗИС зашли резиденты ТОСЭР — это «Фабрика мягких контейнеров» и компания «Энми» по производству солнечных электропанелей.

Афанасьев подчеркнул, что перспективы роста есть и на заводе Горького. В числе прочего, это создание собственного судостроительного кластера, в частности, по выпуску комплектующих, отделочных панелей и судовой мебели.

«В качестве успешного примера мы видим опыт нашего земляка и моего предшественника на посту главы района Сергея Анатольевича Когогина с проектом КИП-мастер, где на месте освободившихся производственных площадей сегодня работает крупнейший в Европе индустриальный парк площадью 1,5 млн кв. метров», — сказал Афанасьев.