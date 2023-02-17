Зеленодольский район направил на поддержку участников спецоперации более 25 млн рублей

Более 27 тонн помощи и 25 млн рублей направил Зеленодольский район на поддержку участников специальной военной операции на Украине. Зеленодольцы принимают активное участие в республиканской акции «Ярдәм Янәшә — Помощь рядом» с момента начала частичной мобилизации.

Накануне на отчетной сессии глава муниципалитета Михаил Афанасьев поблагодарил всех за помощь и поддержку.

«Я с благодарностью отмечаю вклад жителей нашего района в движение „Ярдэм Янэшэ — Помощь рядом!“ по сбору <...> помощи участникам специальной военной операции и мобилизованным землякам. Не остались в стороне ни одно село, ни один трудовой коллектив, ни одна семья. Мы и в дальнейшем будем продолжать эту работу вместе! Барыгызга да бик зур рәхмәт!» — сказал он.

По словам главы, помощь оказывают предприятия и организации, предприниматели, простые граждане. Зеленодольцы сформировали в мессенджерах тематические чаты, где координированно собирают все необходимое для участников спецоперации и мобилизованных земляков. Они плетут сети, изготавливают многофункциональные печи и окопные свечи, вяжут теплые вещи и готовят домашнюю лапшу.

Фермер Алексей Чигаров планирует запустить производство каркасных переносных бань для бойцов. Как сообщал «Татар-информ» ранее, предприниматель изготавливает буржуйки для нужд фронта. На недавней встрече в селе Нурлаты Алексей обратился к главе района за помощью в приобретении плазмореза. Михаил Афанасьев оказал ему необходимую поддержку, подключились и местные благотворители.

В поселке Васильево Совет ветеранов организовал для мобилизованных земляков акцию по формированию именных посылок, которые доставили военным лично. Сегодня жители села Бишня передали набор инструментов и техническое оборудование, а активистки из Больших Яков приготовили несколько коробок домашней лапши для отправки солдатам.

Активно работает районный филиал организации «Боевое братство», его руководитель Марсель Мурзабаев накануне был награжден медалью «За заслуги перед Зеленодольским муниципальным районом РТ», а Радик Мустафин — Благодарностью Раиса Республики Татарстан.

Сейчас в Зеленодольском районе работает семь пунктов сбора помощи — два в Зеленодольске, по одному в поселках Октябрьский и Васильево, в селах Большие Ключи и Нурлаты.