Зеленодольский район направил гуманитарный груз жителям татарского села Юлдус

Из Зеленодольского района Татарстана в село Юлдус Курганской области направлена фура со стройматериалами. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Инициатором сбора выступил руководитель строительной компании Ильяс Гимадов, идею которого поддержал Всемирный конгресс татар. Участие в отправке груза принял глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Это очень нужная и важная работа, мы будем ее продолжать. Благодарю за помощь наших инвесторов, наших друзей, вместе мы всё сможем!» — сказал глава муниципалитета.

В результате сильнейшего пожара 7 мая древнее село Юлдус практически выгорело дотла. Новость о трагедии всколыхнула всю татарскую общественность, гуманитарная помощь стала поступать из разных регионов страны.

Председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров подчеркнул, что в республике сформирована сильная команда единомышленников. В частности, в Зеленодольском районе реализуются благотворительные проекты и инициативы, которые способствуют единению многонационального народа Татарстана.

Список стройматериалов сформирован по предварительному запросу жителей села Юлдус. Это около 30 наименований общей стоимостью более 800 тыс. рублей.

Подробно о ситуации в пострадавшем населенном пункте можно прочитать в материале «Татар-информа»: «Татарстану огромное спасибо!»: репортаж из сгоревшего села Юлдус в Курганской области.