Зеленодольский проект по трудоустройству подростков победил на Всероссийском конкурсе

Программа кадрового центра «Работа России» РТ по Зеленодольскому району Татарстана признана лучшей среди 229 заявок из 53 регионов на Всероссийском конкурсе «Ответственное трудоустройство подростков». Об этом сообщает пресс-служба ЦЗН РТ

Итоги конкурса подвели на Х Санкт-Петербургском Международном форуме, организованном аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

«Проект под названием «Мы сможем вместе», реализованный совместно с Раифским специальным учебно-воспитательным учреждением закрытого типа, под руководством Людмилы Тагировой и Надежды Кисиль, зарекомендовал себя как эффективная практика социальной адаптации и профориентации несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет. Партнерами выступили «Регион-Пронтех» и Волжско-Камский заповедник», – рассказали в пресс-службе.

Главная цель проекта заключается в профориентации и профилактике правонарушений, а также в формировании социальных навыков через труд. Его участники получают зарплату от работодателя и допфинансирование от кадрового центра. Они помогают в уборке заповедника и сборке деталей для предприятий ОПК.

«Программу реализуем уже не первый год. Победа на всероссийском конкурсе – признание того, что наш подход работает. Мы помогаем подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или конфликте с законом, найти себя в труде и поверить в свои силы», – сообщила начальник Кадрового центра «Работа России» РТ по Зеленодольскому району Людмила Тагирова.

По итогам проекта в 2024 году были трудоустроены 80 человек, в 2025 году – 85, а на сегодняшний день работу получили 47 подростков.