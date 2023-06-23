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Зеленодольский перевозчик получил пять новых автобусов на маршрут в Казань
Автопарк Зеленодольского ПАТП пополнился пятью новыми автобусами марки KING LONG. Они будут обслуживать маршрут №104 Зеленодольск – Казань, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Автобусы этой категории относятся к классу Евро-5, что соответствует современным экологическим стандартам. Общая вместимость составляет 75 мест, из которых 55 – для сиденья», – отметили в ведомстве.
Автобусы оборудованы специальными кнопками, с помощью которых можно регулировать сиденья. Кроме того, часть из них оснащены STOP-кнопками. В салоне также имеются кондиционеры, USB-разъемы для зарядки электронных устройств, два телевизора.
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