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Ру Тат
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16 июня 2021  14:35

Зеленодольский и Казанский ТЦ «Эссен» вышли в финал премии РГУД

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17 июня в рамках Х юбилейного Саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов в Казани состоится вручение премии «Региональная Премия по итогам первого десятилетия РГУД в Республике Татарстан». Она дает оценку объектам и достижениям компаний в области жилой и коммерческой недвижимости.

Премия проходит в два этапа: определения номинантов после сбора заявок и онлайн-защита ими своих проектов.

После второго этапа в номинации «ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» «Малый торговый центр» (общая площадь до 15 000 кв. м) в число финалистов вошли торговые центры «Эссен» в Казани и в Зеленодольске.

Эти объекты на участие в конкурсе заявил «Эссен Девелопмент» — департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ».

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