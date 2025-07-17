Зеленодольский дом-интернат получил новое медоборудование на 1,4 млн рублей

Фото: Благотворительный фонд «Память поколений»

Зеленодольский дом-интернат для лиц с психическими расстройствами получил от благотворительного фонда «Память поколений» новое реабилитационное и медицинское оборудование на общую сумму 1,4 млн рублей. Информация появилась на сайте фонда.

В учреждении появился аппарат для светотерапии, новый стерилизатор, несколько десятков установок для обеззараживания и очистки воздуха и велотренажер.

Оборудование передали по всероссийскому проекту «Города Героев» – это совместная инициатива благотворительного фонда «Память поколений» и благотворительной программы ДоброFON. Проект запущен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В течение года в 18 Городах воинской славы и трудовой доблести оснастят социальные учреждения и объекты городской инфраструктуры на общую сумму около 30 млн рублей. Зеленодольск – шестой город на карте «Городов Героев».

«Сегодняшняя помощь, которую получил Зеленодольский дом-интернат – это пример того, как социально ответственный бизнес вместе с благотворительными фондами могут действительно менять жизни людей к лучшему. Отрадно, что именно Зеленодольск стал частью этого масштабного проекта», – отметила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Юлия Абдреева.