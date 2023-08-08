Зеленодольский детский лагерь «Мирас» оборудуют собственным пляжем

Детский оздоровительный лагерь «Мирас» в Зеленодольском районе Татарстана планируют оборудовать собственным пляжем.

«Лагерь расположен на живописном берегу Волги, но оборудованного места для купания и пляжа на данный момент нет», — рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы Регина Чибрикова.

Сегодня министр молодежи РТ Ринат Садыков совместно с главой Зеленодольского района Михаилом Афанасьевым приняли участие в закрытии этносмены для детей-кряшен «Айбагыр».

«Это уникальное место. Создание пляжа позволит лагерю стать еще более уютным и комфортным, а летний отдых сделает по-настоящему ярким», — прокомментировал руководитель района.

Гости осмотрели корпуса, посетили занятия, на которых ребята в творческих мастерских лепят поделки из глины, шьют обложки для документов из кожи с национальной символикой, оригинальные сумки и прихватки, а еще создают настольные игры с загадками.

В этносмене «Айбагыр» приняло участие 78 детей. Всего летом в «Мирасе» отдохнет 790 ребят.