Руc Тат
16+
Общество 30 августа 2025 13:14

Зеленодольские юнармейцы поздравили татарстанцев с Днем республики с Красной площади

Юнармейцы Зеленодольского местного отделения «Юнармия» им. дважды кавалера ордена Мужества гвардии полковника Дмитрия Софронова поздравили жителей с Днем Республики Татарстан, Днем города Казани и Днем города Зеленодольска.

Поздравление с Красной площади на фоне Московского Кремля они опубликовали в своей официальной группе в одной из соцсетей.

В составе сборной команды «Патриот Суворов» юнармейцы Гимназии №3 и Лицея №14 представляли Татарстан на Всероссийском слете «Пост №1» и заняли первое место в этапе «Техника, обращение с оружием».

Видео: ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Зеленодольск РТ

#юнармия #день республики татарстан
