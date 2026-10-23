Зеленодольские волонтеры отправили бойцам СВО медикаменты и маскировочные сети

Отправка состоялась в гуманитарном пункте на улице Чапаева, 1. Доставку организовал боец с позывным Хоттабыч, который с 2022 года участвует в специальной военной операции. Значительную часть расходов на закупку необходимого взял на себя его сослуживец с позывным Седой, который сейчас находится в запасе, но продолжает помогать землякам.

Хоттабыч – бывший сотрудник МВД. После увольнения в 2016 году он решил отправиться на СВО добровольцем и вступил в подразделение «Тимер». После его расформирования военнослужащий перешел в другой взвод, где сейчас работает водителем-санитаром в группе эвакуации.

Позывной Хоттабыч получил в 2022 году. Его прозвали так из-за длинной бороды, а также способности выходить без потерь из сложных ситуаций.

«Дома в отпуске был всего несколько раз – в 2024 году и два раза в этом году. Жена и сын ждут, переживают. А я, пока здесь, беспокоюсь о тех, кто остался там. Недавно созванивались – все было нормально», – рассказал боец.

Он поблагодарил зеленодольцев за оперативный сбор груза. По его словам, потребность в медикаментах постоянно меняется: иногда их хватает, иногда возникает нехватка. Не менее важны маскировочные сети, а также бензин для мобильных групп и генераторов.

Представитель добровольческой организации «СВОих не бросаем» в Зеленодольске Рустем Шакиров отметил, что с приближением холодов военнослужащим потребуется дополнительная помощь.

«Зима не за горами, парням надо утепляться, утеплять блиндажи. Помощи поэтому просим у всего города», – сказал он.

В организации подчеркнули, что хорошо знают потребности бойцов, многие из которых находятся на передовой уже четыре года. Это помогает оперативно собирать именно те вещи и материалы, которые необходимы на месте службы.

Ожидается, что в ближайшие дни гуманитарный груз доставят адресатам.